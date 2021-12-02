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    • Dünya
    • 02.12.2021 08:38
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    • 02.12.2021 08:54
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    ABD'de tekerlekli sandalyeli şüpheliye kurşun yağdırarak öldüren Ryan Remington isimli polis memuru görevden alındı

    ABD'de Ryan Remington isimli polis memuru, tekerlekli sandalyedeki bir şüpheliye 9 el silah sıkarak öldürdüğü için görevden alındı. Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richard Lee Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti.

    Tekerlekli sandalyeli şüpheliye kurşun yağdırdı

    Polis memurunun öldürdüğü 61 yaşındaki kişi, bir alet çantası çalmakla suçlanıyordu.

    Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yaşanan olayın kamera kayıtları şehir polisi tarafından yayınlandı.

    Tekerlekli sandalyeli şüpheliye kurşun yağdırdı

    Ryan Remington isimli polis memuru ve bir Walmart zincir market çalışanı, görüntülerde Richard Lee Richards isimli adamı durdurmaya çalışıyor.

    Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti.

    Walmart çalışanı, o anlarda Richards'ın polise, "Eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan, beni vurman gerekiyor" dediğini aktardı.

    Polisin üzerinde yer alan kameranın kaydı, Richards'ın yakındaki bir marketin girişine doğru ilerlediğini gösteriyor.

        Ryan Remington ve bir başka polis memuru, Richards'ı "markete girmeme" çağrısı yapıyor.

        O sırada Remington, tekerlekli sandalyedeki adama dokuz el ateş ediyor ve Richards yere düşüyor. Ardından da elleri kelepçeleniyor.

        Richard Lee Richards'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili Tucson polisi açıklama yaptı ve Remington isimli memurun işine son verildiğini duyurdu.

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