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    • Dünya
    • 02.12.2021 08:05
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    • 02.12.2021 08:11
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    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü ve Başdanışmanı Symone Sanders görevi bırakacak

    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü ve Başdanışmanı Symone Sanders'ın, yıl sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi. Bu gelişme CNN'in dile getirdiği Harris'in işlevsiz kaldığı haberleri sonrası ikinci ayrılık olarak dikkat çekiyor.

    AA
    Yıl sonu görevi bırakıyor

    CNN'in gündemine taşıdığı "Harris'in, Joe Biden yönetiminde işlevsiz kaldığı" iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinden ikinci ayrılık haberi geldi.

    ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Sanders'ın, 3 yıldır Harris ile yakından çalıştığını ancak yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

    Kaynaklar, Harris'in de bir süredir Sanders'ın ayrılma kararından haberdar olduğunu aktardı.

        HARRİS'İN "İŞLEVSİZ KALDIĞI" İDDİALARI İKİNCİ AYRILIĞI GETİRDİ
        CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalede, Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti. Beyaz Saray, söz konusu iddiaları reddetse de başka basın organları da Harris hakkında benzeri haberlere yer vermişti.

        Söz konusu haberlerin ardından 19 Kasım'da, Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin, aralık sonunda görevinden ayrılacağı bildirilmişti. Sanders, Etienne'nin ardından Harris'in ekibinden ayrılma kararı alan ikinci isim olacak.
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