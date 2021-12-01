Rihanna hamile mi? Rihanna'nın çocuğu var mı? Rihanna evli mi, sevgilisi kim? O görüntüler başını yaktı

RİHANNA HAMİLE Mİ?

20 Şubat 1988 Barbados doğumlu olan Rihanna 1,73 m boyundadır. Rajad Fenty, Samantha Fenty, Rorrey Fenty, Jamie Fenty, Kandy Fenty adlarında tam 65 kardeşi bulunuyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia törende yayıldı. Doğum yeri olan Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törene katılan sanatçı hamilelik iddialarının başrolü oldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende sık sık elini karnına götüren Rihanna göbeğini saklar gibi davranınca iddiaların doğruluk payının olup olmadığı yopun olarak araştırılmaya başlandı. Ancak güzel şarkıcı konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

RİHANNA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Birçok hayranı ise iddia ile ilgili konuşmak için sosyal medya hesaplarından ünlü isme pek çok mesaj yolladı.

Doğrulanmış bir kullanıcı olan The Academy şunları yazdı : "Rihanna, A$AP Rocky'den ilk çocuğuna hamile." Tweet binlerce retweet ve favori aldı, ancak iddiaları destekleyecek hiçbir şey yok.

Birçok kişi, Rihanna'nın karnında görünür bir bebek yumruğu olduğunu iddia ederek Barbados'taki açılış töreninden fotoğraflar yayınladı.

Bu, şarkıcı ve moda ikonunu hakkında çıkan ilk hamilelikle ilgili dedikodular değil. 2019 yılında yıldızın hamile olduğuna dair dedikodular dönmeye başladı.