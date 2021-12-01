ABD California'da ilk Omicron vakası tespit edildi!





HAFİF SEMPTOMLAR BULUNUYOR

Anthony Fauci söz konusu kişinin, aşılı olduğunu, 22 Kasım'da Güney Afrika'dan döndüğünü ve testinin 29 Kasım'da testi pozitif çıktığını söyleyerek hafif semptomlarının bulunduğunu aktardı. "ABD'de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk" diyen Fauci, "Sanırım şu anda olanlar, insanların aşı olmasının neden önemli olduğuna dair başka bir örnek" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN