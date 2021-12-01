Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.12.2021 23:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2021 23:44
    ABONE OL

    ABD California'da ilk Omicron vakası tespit edildi!

    ABD'de ilk Omicron vakası tespit edildi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Güney Afrika'dan dönen bir kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Fauci,"ABD'de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk." dedi.

    İHA
    ABD’de Omicron paniği!

    ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.



    ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Fauci, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da 1 kişide korona virüsün yeni mutasyonu Omicron'u tespit ettiğini açıkladı.



    HAFİF SEMPTOMLAR BULUNUYOR
    Anthony Fauci söz konusu kişinin, aşılı olduğunu, 22 Kasım'da Güney Afrika'dan döndüğünü ve testinin 29 Kasım'da testi pozitif çıktığını söyleyerek hafif semptomlarının bulunduğunu aktardı. "ABD'de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk" diyen Fauci, "Sanırım şu anda olanlar, insanların aşı olmasının neden önemli olduğuna dair başka bir örnek" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi maçta Hatayspor tur atladı!
    Haberler Dünya ABD California'da ilk Omicron vakası tespit edildi!
        SON DAKİKA