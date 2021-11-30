The Guardian'dan ABD'deki kanlı kongre baskını hakkında flaş iddia! Baskından saatler önce Trump...

ABD tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak kabul edilen kanlı Kongre baskınında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerini önde bitiren Joe Biden'ın sonucunu tanımayı reddetmişti.
ÜST DÜZEY VEKİLLERLE "GİZLİ TOPLANTI"
Biden'ın galibiyetinin açıklanacağı 6 Ocak tarihinde ise ABD Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmış, gerçekleşen şiddet eylemlerinde 5 kişi hayatını kaybetmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Demokratlar, baskın olayının ardından defalarca Trump'ı "isyana teşvik"le suçlamış ancak Trump'ın doğrudan sorumlu olduğu kanıtlanamamıştı.
Olaylarla ilgili şoke eden bir yeni iddia ise, İngiliz The Guardian tarafından ortaya atıldı. İngiliz gazeteye konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın baskından saatler önce başkent Washington'da çok gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.