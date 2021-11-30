Omicron, küresel paniğin yeni adı oldu! Şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen varyant korkuttu

Şimdiye kadar Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantları tespit edildi. Ancak B.1.1.529 olarak bilinen Omicron (Nu) varyantı asıl tehlikeydi! Varyant, şimdiye kadar Botswana ve Güney Afrika'nın yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsrail, Avustralya, Hong Kong ve Kanada'da tespit edildi. Ülkeler alarma geçti.
Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke, sınırlarını kapattığını ilan etti. Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee dünyayı yeni varyanta karşı bilgilendirdi. 50 farklı mutasyona sahip yeni türün, en çok yaşlıları ve aşısızları etkilediğini söyledi.