Omicron, küresel paniğin yeni adı oldu! Şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen varyant korkuttu

Şimdiye kadar Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantları tespit edildi. Ancak B.1.1.529 olarak bilinen Omicron (Nu) varyantı asıl tehlikeydi! Varyant, şimdiye kadar Botswana ve Güney Afrika'nın yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsrail, Avustralya, Hong Kong ve Kanada'da tespit edildi. Ülkeler alarma geçti.