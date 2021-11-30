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    Omicron, küresel paniğin yeni adı oldu! Şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen varyant korkuttu

    Omicron, küresel paniğin yeni adı oldu! Şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen varyant korkuttu. Uzmanlar konuştu: Aşısızlar ve yaşlılar risk altında. Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarıyla şaşkına çevirdi! Önce yeni varyantın küresel bir risk olduğunu söyledi. Sonra da ülkelerin aldığı tedbirleri eleştirdi. Virüsün hızlı yayıldığı iddialarını reddetti.

    Omicron WARyantı!

    Coronavirüs, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Şimdiye kadar 5 milyondan fazla kişi, hayatını kaybetti. Aşılamayla birlikte herkes salgının bitmesini beklerken katil virüs mutasyon geçirdi!

    Şimdiye kadar Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantları tespit edildi. Ancak B.1.1.529 olarak bilinen Omicron (Nu) varyantı asıl tehlikeydi! Varyant, şimdiye kadar Botswana ve Güney Afrika'nın yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsrail, Avustralya, Hong Kong ve Kanada'da tespit edildi. Ülkeler alarma geçti.

    Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke, sınırlarını kapattığını ilan etti. Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee dünyayı yeni varyanta karşı bilgilendirdi. 50 farklı mutasyona sahip yeni türün, en çok yaşlıları ve aşısızları etkilediğini söyledi.

        GÖZLER AŞIDA
        ABD'li ilaç şirketi Moderna 2022'- nin başlarına kadar yeni varyant için aşı geliştirebileceklerini dile getirdi.

        BİR DÜNYA ÇELİŞKİ
        Dünya         Sağlık Örgütü açıklamalarıyla şaşkına çevirdi! Önce yeni varyantın küresel bir risk olduğunu söyledi. Sonra da ülkelerin aldığı tedbirleri eleştirdi. Virüsün hızlı yayıldığı iddialarını reddetti.

        BELİRTİ EKLEM AĞRISI
        Yeni varyantın neden olduğu şikayetler de açıklandı. Buna göre Omicron, hastada tat ve koku kaybına yol açmıyor. Ancak hastalar 1-2 gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediyor.
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            Haberler Dünya Omicron, küresel paniğin yeni adı oldu! Şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen varyant korkuttu
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