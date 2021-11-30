Moda dahisi ağlattı! Abloh, Burberry’den 11.5 milyon dolarlık teklif almış ancak reddetmişti

Dünyanın en iyi tasarımcılarından Louis Vuitton'un ilk siyahi sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Virgil Abloh, kalp kanserine yenik düştü. 41 yaşındaki 2 çocuk babası Abloh hakkında konuşan Louis Vuitton'un patronu Bernault Arnault, "Hepimiz bu korkunç haber karşısında şok olduk, Virgil sadece dahi bir tasarımcı, vizyoner değildi. Aynı zamanda güzel bir ruha ve büyük bir bilgeliğe sahip bir adamdı" dedi. Kim Kardashian, Kanye West, Hailey Bieber ve kız kardeşler Bella ve Gigi Hadid, İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace ölüm ilanları verdi. Moda dâhisi evli ve iki çocuğu vardı.
- Dünya
- 30.11.2021 Gazete