Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi.
Bakanlık bu karar kapsamında Mekke Ulu Camii'nde umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.
Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.
KRİTERLERİ AÇIKLADILAR
Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.