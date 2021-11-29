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    • Dünya
    • 29.11.2021 16:31
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    • 29.11.2021 17:19
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    Rusya balistik füzeleri çıkarttı! Ukrayna alarmda...

    Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ve Ukrayna sınırına yakın Kaluga bölgesine 10 bin kilometre menzili bulunan balistik Yars füzesi yerleştirildiğini açıkladı. Rusya’nın sınıra füze yerleştirmesi Ukrayna'ya gözdağı olarak nitelendirildi. Haberin detayları...

    İHA
    Rusya balistik füzeleri çıkarttı!

    Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'nın güneydoğusunda kalan, Ukrayna ve Belarus sınırlarına yakın noktadaki Kaluga bölgesine bağlı Kozelsk kentine Yars balistik füzesi yerleştirildiğini duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kozelsk füze alanının 10 bin kilometre menzili bulunan Yars füze sistemiyle donatılan ilk alan olduğuna dikkat çekildi.

    Belarus ile yapılan "Birlik Devletler" anlaşması kapsamında bölgede geçtiğimiz ay stratejik bombardıman uçaklarıyla uçuş gerçekleştiren Rus uçakları aynı zamanda Belarus-Polonya sınırında da uzun süreli uçuşlar yapmıştı.
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