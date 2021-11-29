Rusya balistik füzeleri çıkarttı! Ukrayna alarmda...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kozelsk füze alanının 10 bin kilometre menzili bulunan Yars füze sistemiyle donatılan ilk alan olduğuna dikkat çekildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kozelsk füze alanının 10 bin kilometre menzili bulunan Yars füze sistemiyle donatılan ilk alan olduğuna dikkat çekildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde Rusya ile büyük bir savaşa girebileceklerini açıklamıştı.
Rusya'nın sınıra füze yerleştirmesi Ukrayna'ya gözdağı olarak nitelendirildi.