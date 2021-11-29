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    • Dünya
    • 29.11.2021 22:44
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    • 29.11.2021 22:44
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    Irak Başbakanı el-Kazımi’ye suikastın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye 7 Kasım’da başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen başarısız suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    İHA
    Suikastın görüntüsü ortaya çıktı!

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye 7 Kasım'da başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de düzenlenen başarısız suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



    2 SİHA DÜŞÜRÜLMÜŞ, 1 SİHA İSE EVE İSABET ETMİŞTİ



    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti.




    3 KORUMASI YARALANMIŞTI
    El-Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuş, 3 koruması ise yaralanmıştı.


        Soruşturma Komisyonu, El-Kazımi'ye suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.



        SİHA'LAR HAVADA
        Görüntülerde eve isabet eden SİHA'nın patlama anı ve SİHA'lardan birinin havada olduğu anlar yer aldı.

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        Haberler Dünya Irak Başbakanı el-Kazımi’ye suikastın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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