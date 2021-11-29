Hazreti Muhammed’e hakaret eden Yahudi yerleşimci cinsel tacizci çıktı!





Flavani'nin dün mahkemeye çıkarıldığı ve gözaltı süresinin psikiyatrik muayene için uzatıldığına dikkat çekilen haberde, polisin Flavani tarafından kendilerine zarar verilen gençleri en yakın karakola giderek hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdığı ifade edildi.