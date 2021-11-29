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    Coronavirüs'ün Omikron varyantı, Güney Afrika'da çıktı! Dünya yeni tehditle karşı karşıya kaldı

    Coronavirüs’ün Omikron varyantı, Güney Afrika’da çıktı. Avrupa’da yayılmaya başladı. Dünya yeni tehditle karşı karşıya kaldı. Omikron, diyabet veya kalp hastalığı olanları, yaşlıları ve aşısızları daha çok etkiliyor. Hayati tehlike yaratıyor.

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    Dünya, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omikron (NU) varyantı ile sarsıldı. Yeni kabusun detaylarını Afrikalı Dr. Angelique Coetzee, açıkladı. Buna göre virüs, sağlıklı hastalarda "sıra dışı ama hafif" olarak seyrediyor. Yaşlılarda ve aşılanmamış kişilerde ciddi problemlere neden olabiliyor. Bu varyanta maruz kalanlar, koku veya tat alma duyusunu kaybetmiyor. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediyor. Bazıları hafif öksürüyor, bazıları hiç öksürmüyor.

    ARTIŞ OLUR
    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 'Nu'nun daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti. "Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir" dedi.

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    Haberler Dünya Coronavirüs'ün Omikron varyantı, Güney Afrika'da çıktı! Dünya yeni tehditle karşı karşıya kaldı
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