ABD'den YPG'ye 100 araçlık destek!

100 ARAÇ 2 KONVOY HALİNDE YOLA ÇIKTI

İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Suriye topraklarına el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi. Konvoylara da çok sayıda zırhlı araç eşlik etti.