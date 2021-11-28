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    • Dünya
    • 28.11.2021 14:18
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    • 28.11.2021 15:01
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    SON DAKİKA! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

    Güney Amerika ülkesinde 7,3 büyüklüğünde deprem

    Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

    Güney Amerika ülkesinde 7,3 büyüklüğünde deprem

    Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

    Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
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