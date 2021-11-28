Koronavirüste yeni kabus: Omicron (NU) varyantı

COVİD-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacağını ilan etti.
Polonya, Slovakya gibi 7 Avrupa Birliği ülkesi de sokağa çıkma kısıtlaması getirme kararı aldı.
Güney Afrika kökenli Omicron (NU) varyantının, Alfa, Beta ve Delta'nın en kötü mutasyonlarının tümünden daha etkili olacağı bildirildi. Moderna, Biontech ve Astra Zeneca şirketleri, Omicron varyantına karşı aşıların ne kadar etkili olacağını araştırdıklarını bildirdi.
Hollanda'ya önceki gün Güney Afrika'dan gelenlerin arasında 61 kişide bu varyant tespit edildi.
TÜRKİYE DİKKATLİ!
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi.