Koronavirüste yeni kabus: Omicron (NU) varyantı





Hollanda'ya önceki gün Güney Afrika'dan gelenlerin arasında 61 kişide bu varyant tespit edildi.



TÜRKİYE DİKKATLİ!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi.