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    • Dünya
    • 28.11.2021 01:55
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    • 28.11.2021 01:55
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    THY, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

    AA
    THY’den ’Omicron’ tahliyesi

    Türk Hava Yolları yetkilisinden alınan bilgiye göre, Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30'da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul'a hareket etti.

    Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

    Karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.

    YENİ KARARA KADAR SON UÇUŞ
    Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin bugünkü uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika'dan Türkiye'ye son uçuş olacağı belirtildi.

    Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.

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