(Nu) Omicron mutasyonu İtalya’ya sıçradı!

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.

Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere'nin ardından İtalya'da da Omicron mutasyonu tespit edildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'ya yakın zamanda Mozambik'ten gelen 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarılarak, "Hasta ve ailesinin sağlık durumu iyi" denildi.

TÜRKİYE'DE RASTLANDI MI?

Bugün koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nu varyantının Türkiye'de görülmediğini duyurdu. Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.