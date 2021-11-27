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    Fotoğrafçı Steve McCurry 'Afgan Kızı' olarak tanıtmıştı! Şarbat Gula İtalya'ya yerleşti

    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, kadınlara karşı baskı arttı. Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula da, ülkesini terk ederek İtalya'nın başkenti Roma'ya sığındı.

    Afgan Kızı İtalya’da

    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, kadınlara karşı baskı arttı. Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula da, ülkesini terk ederek İtalya'nın başkenti Roma'ya sığındı. İtalya Başbakanlığı, "Afgan Kızı'nın İtalya'ya seyahatinin ayarladığını ve Roma'ya ulaştığını" açıkladı.

    Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı.

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    Haberler Dünya Fotoğrafçı Steve McCurry 'Afgan Kızı' olarak tanıtmıştı! Şarbat Gula İtalya'ya yerleşti
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