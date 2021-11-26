Rusya - Ukrayna krizi sürerken Zelenskiy'den bomba iddia: Ses kayıtları var bize darbe yapacaklar

"DEVLETE SAVAŞ AÇMAK EN BÜYÜK HATA OLUR"

Ukrayna'nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov'un, bu darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını belirten Başkan Zelenskiy, "Ahmedov'u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov'u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak sayılır. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.





"TRANSİT DOĞALGAZ KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK İSTEMEDİLER"

Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğalgaz transfer etmesi konusuna ilişkin Başkan Zelenskiy, bu gazın hacmini arttırmak istediklerini, fakat Rusya'dan olumlu cevap alamadıklarını açıkladı. Zelenskiy, "Biz kendilerine transfer ücretlerini indirelim ve hacmi arttıralım teklifini sunduk. Fakat Rusya buna yanaşmadı. Sadece anlaşmayı devam ettirmek istediklerini söylediler, hepsi bu kadar" dedi.