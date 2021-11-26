Rusya - Ukrayna krizi sürerken Zelenskiy'den bomba iddia: Ses kayıtları var bize darbe yapacaklar

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas kaynaklı gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den bomba açıklamalar geldi.
Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Soru cevap şeklinde düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy, ülkede darbe girişimi hazırlığı olduğunu, bu darbe girişimine kimlerin alet edilmek istendiğini, Rusya kaynaklı tehlikeli risklerin varlığını, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmelerini ve Rusya'nın Ukrayna üzerinden dağıttığı doğalgazı azaltması gibi konulara değindi.
"RUSYA KAYNAKLI TEHLİKELİ RİSKLER MEVCUT"
Zelenskiy, "Bu, göz dağı anlamına geliyor. Tüm sınırlarımız boyunca askeri birliklerin, keskin nişancıların varlığı artıyor. Ukrayna buna karşılık verirse bölgede tansiyon yükselecektir. Rusya kaynaklı tehlikeli riskler mevcut. Sınırlarımızı kontrol ediyoruz ve her türlü senaryoya hazırız" ifadelerini kullandı.