Pestisit nedir, neden kullanılır? Pestisit öldürücü mü? Pestisit ne demek, zararları neler? TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

'Luo Xiao Mao Mao Zi' ismiyle tanınan TikTok fenomeni, son dönemlerde yayınladığı videolarda depresyondan bahsiyordu. Hatta bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihara teşvik ettiği iddia ediliyordu. Genç kız canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi. Peki; Pestisit nedir, neden kullanılır? Pestisit öldürücü mü? Pestisit ne demek?

DÜNYA ŞOKTA!

Ünlü sosyal medya platformu TikTok'ta akıl almaz bir olay yaşandı. 'Luo Xiao Mao Mao Zi' ismiyle ünlenen TikTok fenomeni, canlı yayında pestisit içerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte Pestisit hakkında bilgiler...