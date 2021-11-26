Pestisit ne demek, zararları neler? Pestisit nedir, neden kullanılır? Pestisit öldürücü mü? TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

TikTok fenomeni 'Luo Xiao Mao Mao Zi' canlı yayında Pensist içerek intihar etti. Gündemi sarsan olayın ardından Pestisit nedir, neden kullanılır? Pestisit öldürücü mü? Pestisit ne demek, zararları neler? soruları gündeme geldi.
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Ünlü sosyal medya platformu TikTok'ta akıl almaz bir olay yaşandı. 'Luo Xiao Mao Mao Zi' ismiyle ünlenen TikTok fenomeni, canlı yayında pestisit içerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte Pestisit hakkında bilgiler...
PESTİSİT NEDİR?
Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir. Çoğu pestisit, pestleri öldürerek iş görür. Sistemik bir pestisit, bitki tarafından emildikten sonra iletim demetleriyle taşınır.
PESTİSİT TÜRLERİ
• Bakterisid: Bakteri öldürücüler
• Ahicide: Kuş öldürücüler
• İnsaktisid: Böcek ve haşerelere karşı kullanılan maddeler
• Fungusid: Mantarlara karşı kullanılan maddele
• Herbisid: Yabancı otlara karşı kullanılan maddeler
• Mollusid: Yumuşakçalara karşı kullanılan maddeler
• Rodensid: Kemirgenlere karşı kullanılan maddeler
• Nematisid: Nematotlara karşı kullanılan maddeler
• Akarisid (Miticid) : Akarlara karşı kullanılan maddeler
• Defoliantlar: Yaprak dökücüler