Pestisit ne demek, zararları neler? Pestisit nedir, neden kullanılır? Pestisit öldürücü mü? TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

PESTİSİTLERİN ETKİLERİ VE ZARARLARI

Günümüzde yaygın olarak sprey şeklinde kullanılan Pestisitler, adsorpsiyon sonucu sebze ve meyvelerin yüzeylerine yapışır. Bazı zamanlarda çiğ olarak tüketilen bu gıdalarda yeterli arındırma sağlanamaz. Böyle durumlarda sindirim sistemi aracılığı ile maruziyet meydana gelir.

Pestisitler, bazı durumlarda böcek ilaçları gibi maddelerin yanlışlıkla solunmasıyla ya da temas sonucu deri yoluyla emilmesiyle kan dolaşımımıza katılır, hayati organ ve sistemlerimize ulaşırlar. Budurum sonrası kısa dönem ya da uzun dönemde birtakım etkiler görülebilmektedir.