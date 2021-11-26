İsrail'den Kudüs'te yeni işgal girişimi! Müslümanların intifadan başka çaresi kalmadı

Daha önce 2000'li yıllarda inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı ile Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran İsrail, eski Uluslararası Kudüs Havalimanının bulunduğu alana inşa edeceği Yahudi yerleşim birimiyle de kadim şehri Filistin'in diğer kentlerinden tamamen koparmayı hedefliyor.

İsrail yönetimi, "Büyük Kudüs planı" çerçevesinde Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme sürecini hızla sürdürürken, burada yaşayan Filistin nüfusunu da en aza indirmeye çalışıyor.

TOPRAKLARININ BİR KISMI İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNE AİT

Kudüs'teki Arap Çalışmaları Derneği Harita Bölümü Direktörü Halil et-Tüfekci, İsrail'in eski Uluslararası Kudüs Havalimanı bölgesindeki söz konusu planının ayrıntılarını anlattı.

Yahudi yerleşim birimi uzmanı Tüfekci, eski Kudüs Havalimanının bulunduğu alanın 1920'deki İngiliz Mandası döneminde kamulaştırıldığını belirterek, "Bu toprakların bir kısmı İslami Vakıflar İdaresinin, bir kısmı da 1948 öncesinde burada kurulu bulunan ancak 1948'de yıkılan ve İsrail'in bugün yeniden inşa etmeyi planladığı Atarot adlı Yahudi yerleşim biriminindi." dedi.

FİLİSTİN KENTLERİ VE MAHALLELERİNİN COĞRAFİ BÜTÜNLÜĞÜ TAMAMEN ORTADAN KALKACAK

İsrail'in burada yeni Yahudi yerleşim birimi inşa planıyla, "Büyük Kudüs projesi" kapsamında Doğu Kudüs'ü güneyden kuzeye kadar tamamen Yahudi yerleşim birimleriyle çevrelemeye çalıştığına dikkati çeken Tüfekci, böylece Filistin kentlerinin ve mahallelerinin coğrafi bütünlüğünün tamamen ortadan kaldırılmış olacağını vurguladı.

Tüfekci, İsrail'in, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) sessiz sedasız bir şekilde uygulamaya çalıştığına işaret ederek, "İsrail tarafı, herhangi bir şekilde açıklama yapmadan Yüzyılın Anlaşması planını adım adım uyguluyor. Dolayısıyla burada mesele planın onaylanması değil, yeni bir statükonun dayatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"KUDÜS'ÜN SADECE İBRANİ DEVLETİNİN BAŞKENTİ OLDUĞU MESAJI VERİLİYOR"

İsrail'in bu planla iki devletli çözüme darbe indireceğini vurgulayan Tüfekci, "Dolayısıyla burada inşa edilecek Yahudi yerleşim birimi, Filistin tarafına Kudüs'ün bölünmez bütünlüğü ve sadece İbrani devletinin başkenti olduğu yönünde açık bir mesajdır." diye konuştu.

Tüfekci, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli nüfusunu da en aza indirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "İsrail kanunlarına ve politikalarına göre, Doğu Kudüs'te 200 bin Filistinlinin yaşaması istenmiyor. Burada iki başat noktadan bahsediyorlar; birincisi Filistinlilerin kovulması, ikincisi de onların yerine İsraillilerin ikame edilmesi." dedi.

FİLİSTİN MAHALLELERİNİ PARÇALAYACAK

İsrail'in 1300 dönüm arazi üzerinde kuracağı Yahudi yerleşim birimiyle Filistin mahallelerini parçalayacağını belirten Tüfekci, şunları kaydetti: