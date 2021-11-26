İngiltere ile Fransa arasında tedarik zinciri krizi! Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya aldı

İngiltere ve Fransa arasında Brexit sonrası balıkçılık haklarıyla ilgili devam eden anlaşmazlık nedeniyle Fransız balıkçılar, İngiltere'ye yönelik ihracatı durdurmak amacıyla Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacaklarını duyurmuştu.

Fransız balıkçıların İngiltere'ye olan ihracatı engelleme tehdidi üzerine, iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın ilerleyen günlerde daha da büyümesi ve İngiltere'deki tedarik zincirinde aksamalara neden olması endişesi yaşanıyor.

ENGELLENDİ