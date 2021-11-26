İngiltere ile Fransa arasında tedarik zinciri krizi! Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya aldı

İngiltere ve Fransa arasında Brexit sonrası balıkçılık haklarıyla ilgili devam eden anlaşmazlık nedeniyle Fransız balıkçılar, İngiltere'ye yönelik ihracatı durdurmak amacıyla Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacaklarını duyurmuştu.
Fransız balıkçıların İngiltere'ye olan ihracatı engelleme tehdidi üzerine, iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın ilerleyen günlerde daha da büyümesi ve İngiltere'deki tedarik zincirinde aksamalara neden olması endişesi yaşanıyor.
ENGELLENDİ
Fransız balıkçılar, şu anda Brexit anlaşması kapsamında kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve anlaşma dahilinde olan Birleşik Krallık sularında balık tutmalarının kendilerine ruhsat verilmeyerek engellendiğini belirtti. Bu nedenle Fransız balıkçılar, yarın Fransa'nın kuzey kıyılarındaki Calais, Saint-Malo ve Oustreham Limanlarını ablukaya alacakları birkaç saatlik bir protestoya başladı.
İNGİLTERE'NİN AŞAĞILAYICI TUTUMUNA YANIT
Fransız Ulusal Deniz Balıkçılığı Komitesi Başkanı Gerard Romiti yaptığı açıklamada, "Bu, Birleşik Krallık'ın onlara yönelik kışkırtıcı, küçümseyici ve aşağılayıcı tutumuna yanıt olarak profesyonel balıkçıların seferber olma niteliğini ve yeteneğini gösteriyor." dedi.
İNGİLTERE PROTESTOYA TEPKİ GÖSTERDİ