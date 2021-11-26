Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.11.2021 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2021 16:47
    ABONE OL

    İngiltere ile Fransa arasında tedarik zinciri krizi! Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya aldı

    İngiltere ve Fransa arasındaki gerilim gün geçtikçe büyüyor. Brezit sonrası balıkçılık haklarıyla ilgili devam eden anlaşmazlık nedeniyle yaşanan krizde Fransız balıkçılardan yeni bir hamle geldi. Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya aldılar. Birkaç saat sürmesi beklenen protesto ile deniz trafiği engellenirken tedarik krizi endişesi yaşanıyor. Peki İngiltere ile AB arasındaki balıkçılık krizi nasıl başladı? Haberin detayları...

    İngiltere ile Fransa arasında kriz! Ablukaya aldılar

    İngiltere ve Fransa arasında Brexit sonrası balıkçılık haklarıyla ilgili devam eden anlaşmazlık nedeniyle Fransız balıkçılar, İngiltere'ye yönelik ihracatı durdurmak amacıyla Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacaklarını duyurmuştu.

    Fransız balıkçıların İngiltere'ye olan ihracatı engelleme tehdidi üzerine, iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın ilerleyen günlerde daha da büyümesi ve İngiltere'deki tedarik zincirinde aksamalara neden olması endişesi yaşanıyor.

    ENGELLENDİ

    Fransız balıkçılar, şu anda Brexit anlaşması kapsamında kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve anlaşma dahilinde olan Birleşik Krallık sularında balık tutmalarının kendilerine ruhsat verilmeyerek engellendiğini belirtti. Bu nedenle Fransız balıkçılar, yarın Fransa'nın kuzey kıyılarındaki Calais, Saint-Malo ve Oustreham Limanlarını ablukaya alacakları birkaç saatlik bir protestoya başladı.

    İNGİLTERE'NİN AŞAĞILAYICI TUTUMUNA YANIT

    Fransız Ulusal Deniz Balıkçılığı Komitesi Başkanı Gerard Romiti yaptığı açıklamada, "Bu, Birleşik Krallık'ın onlara yönelik kışkırtıcı, küçümseyici ve aşağılayıcı tutumuna yanıt olarak profesyonel balıkçıların seferber olma niteliğini ve yeteneğini gösteriyor." dedi.

    İNGİLTERE PROTESTOYA TEPKİ GÖSTERDİ

        İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tehdit bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak Fransız makamlarının herhangi bir yasa dışı eylem yapılmamasını ve ticaretin etkilenmemesini sağlaması gerekir" denildi.

        Başkanlık Ofisinden bir sözcü ise, ilaç gibi temel ürünlerin kıtlığını önleme konusunda İngiltere'nin "esnek bir tedarik zincirine" sahip olduğunu ifade etti.

        BALIKÇILIK KRİZİ NASIL BAŞLADI?

        İngiltere sularında Avrupa Birliği (AB) teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine, özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin, İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti.

            İki ülke arasında uzun süredir devam eden çekişme sırasında, geçtiğimiz nisan ayında Fransız balıkçılar İngiliz sularından Fransa'daki işleme merkezlerine balık taşıyan kamyonları engellemişti. Mayıs ayında ise Fransa'nın Saint Helier Limanı'nı ablukaya alması üzerine İngiltere bölge yakınlarına iki donanma gemisi göndermişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Meğer Müslüme’nin dedesi babasıymış
            Haberler Dünya İngiltere ile Fransa arasında tedarik zinciri krizi! Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya aldı
                SON DAKİKA