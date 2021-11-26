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    • Dünya
    • 27.11.2021 06:18
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    • 27.11.2021 06:18
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    BAE ve Katar'dan yeni Kovid-19 kararı: B.1.1.529 varyantının görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlaması

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması kararı aldı.

    AA
    BAE ve Katar’dan yeni Kovid-19 kararı!

    BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Abu Dabi makamlarının, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı. Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerini kapsayan gidiş geliş yasağının 29 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacağının aktarıldığı haberde, uygulamanın resmi devlet konukları ile diğer bazı istisnaları kapsamadığı ifade edildi.

    Öte yandan Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının, Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle Afrika'da "kırmızı ülkeler" kategorisinde yer alan ülkelere karşılıklı seyahati askıya aldığı belirtildi.

    Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

    Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

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    Haberler Dünya BAE ve Katar'dan yeni Kovid-19 kararı: B.1.1.529 varyantının görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlaması
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