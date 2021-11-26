Avrupa'da Covid-19 vakaları tavan yaptı! Yeni tedbirler almayı gündemine aldı (Dünya haberleri)

Avrupa'da Covid-19 vakaları tavan yaptı. Yeni tedbirler almayı gündemine aldı. ABD'nin Bloomberg News'ün haberine göre Avrupa Komisyonu, Birlik üyesi ülkelere yeni seyahat kuralları için tavsiyelerde bulunmayı planladığı ortaya çıktı. Aşılar için dokuz aylık sınırlamanın yanı sıra aşılı kişilerin seyahatine öncelik verilmesinin de önerileceği açıklandı. Bu yönde bir kararın yolcuların güçlendirici doz olmasını gerektirdiği belirtildi.

MİDE DEĞİL CEZA KÜÇÜLTME!

İngiltere Londra'da yaşayan Özge Mitoğlu (28), 2.5 yıl önce tüp bebek tedavisi öncesi zayıflamak amacıyla İzmir'deki özel bir hastaneye geldi. Mide küçültme ameliyatına girdi. Ancak rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Mitoğlu davasında, Dr. Mehmet Yalım Uçtum, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı 45 bin lira paraya çeviren mahkeme, doktorluk mesleğini icra etmekten 6 ay süreyle yasaklanmasına karar verdi.

1 EURO'YA EV

İtalya'da 1 euro'ya ev kampanyası, büyük ilgi gördü. Sicilya'nın yüksek tepelerindeki bir köyden 1 euro'ya ev alan Selin Aras adlı Türk kadını, hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi. Aras, "Aslında ev 1 euro'ya mal olmuyor. Ben yaklaşık 5 bin euro ödedim. Hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi yılın 3 ayı buradayım. Kendimi yenileme fırsatı buluyorum" dedi. Proje kapsamında konut sahiplerinden evi 2-5 yıl arasında yenilemeleri isteniyor. Yenileme masraflarıysa ev sahibinin tercihlerine ve evin durumuna göre 5 bin euro'yla 100 bin euro arasında değişiyor.

F-35'TE BÜYÜK İHMAL İNGİLİZ

Kraliyet Donanması'na ait F-35'in neden Akdeniz'e çakıldığı ortaya çıktı. 100 milyon sterlinlik F-35'in motorunu koruyan 7 sterlinlik bir plastik yağmur kılıfı sebebiyle düştüğü anlaşıldı.

VAN NUMBER

İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluş, 46 kedi ırkını inceledi. Yapılan yarışmada, Van kedisi, "altın oranı en iyi kediler arasına" girdi. YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van kedisi çok güzel, sakin, evcil bir kedi" dedi.