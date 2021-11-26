Alman polisinin yazışmaları ifşa oldu: Dün bir Türk'ü tekmeledim

"YARIN SİZE AĞZININ, YÜZÜNÜN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİRİM"
Polis memurunun diğer polis memuruna, "Dün bir Türk'ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün fotoğraflarını gönderirim" ifadelerinin yanı sıra, "Mutlaka birini tutuklayacağız ve birini mahvedeceğiz" yazdığı ortaya çıktı.
Nisan ayında İtalyan asıllı Gaetano B. polise direndiği gerekçesiyle zor kullanarak gözaltına alınmış, görgü tanıkları, polise direnmeyen Gaetano B.'ye polisin gereksiz yere şiddet uyguladığını aktarmıştı. Gaetano B., gözaltına alındıktan 2 ay sonra kırık kaburgasının yol açtığı kan zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki Gaetano B.'nin polise direnip direnmediği ise henüz netlik kazanmadı.