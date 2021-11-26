Aliyev, Putin ve Paşinyan'ın görüşmesi sonrası ortak bildiri: Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının tekrar belirlenmesi için...

Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki topraklarını verdiği büyük mücadele sonrası geri aldı.
Karabağ Zaferi'nin üzerinden 1 yılı aşkın geçen süre sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.
Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan ile açıklama yapan Putin, üçlü zirvenin, yapıcı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Önemli olduğunu düşündüğüm bazı konularda anlaşma sağladık. Bunlardan ilki iki ülke arasındaki sınır hatlarının belirlenmesi için yıl sonuna kadar mekanizmaların kurulması." diye konuştu.
Bir diğer önemli konunun ise ekonomi olduğunu kaydeden Putin, "Ekonomik bağların geliştirilmesi hakkında detaylıca konuştuk. Hepsinden önemlisi hem demir yolları hem de kara yolu bağlantıları için geçerli olacak şekilde ulaşım koridorlarının önündeki engelleri kaldırmayı istişare ettik." dedi.
Putin, Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova'da bir araya gelerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
ALİYEV: "GÖRÜŞMEMİZİN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa son veren üçlü bildirinin üzerinden bir yıl geçtiğini, bu bir yılı genel olarak pozitif nitelendirdiklerini kaydetti.
Putin'e ve Rusya Savunma Bakanlığına teşekkür eden Aliyev, bu bir yılda Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölgede ciddi olayların yaşanmadığını ifade etti.
Aliyev, bu bir yılda önemli gelişmelerin de yaşandığını, artık ikinci kez üçlü şeklide bir araya geldiklerini, bugün ise tüm planlarını ve kaygı duydukları konuları açıkça müzakere ettiklerini bildirerek, "En önemlisi, sorun ve anlaşmazlıkların çözümü için aldığımız kararlar Güney Kafkasya'nın daha güvenlikli ve daha öngörülebilir bir bölge olmasını kolaylaştıracak." dedi.
İnsani konuları da görüştüklerini aktaran Aliyev, Azerbaycan olarak hem savaşta hem savaş sonrasında hümanizm ilkesi ile hareket ettiklerini, savaş sonrasında yüzden fazla Ermeni askerin karşı tarafa iade edildiğini hatırlattı.