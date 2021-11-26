Aliyev, Putin ve Paşinyan'ın görüşmesi sonrası ortak bildiri: Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının tekrar belirlenmesi için...

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan ile açıklama yapan Putin, üçlü zirvenin, yapıcı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Önemli olduğunu düşündüğüm bazı konularda anlaşma sağladık. Bunlardan ilki iki ülke arasındaki sınır hatlarının belirlenmesi için yıl sonuna kadar mekanizmaların kurulması." diye konuştu.

Bir diğer önemli konunun ise ekonomi olduğunu kaydeden Putin, "Ekonomik bağların geliştirilmesi hakkında detaylıca konuştuk. Hepsinden önemlisi hem demir yolları hem de kara yolu bağlantıları için geçerli olacak şekilde ulaşım koridorlarının önündeki engelleri kaldırmayı istişare ettik." dedi.

Putin, Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova'da bir araya gelerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.