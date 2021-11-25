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    • Dünya
    • 25.11.2021 23:17
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    • 25.11.2021 23:31
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    Türk düşmanı Cem Özdemir Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak

    Türk düşmanlığı ile bilinen Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir’in Almanya'da kurulan yeni hükümetin Tarım Bakanı olacağı bildirildi.

    Almanya'da yeni hükümet için Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), çarşamba günü, koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmuştu.

    Hükümet konusunda varılan anlaşmanın ardından sıra bakanlıkların dağıtımına geldi.

    TARIM BAKANLIĞINA TANIDIK BİR İSİM
    Alman Bild gazetesi de, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu.

        CEM ÖZDEMİR ÜZERİNDE ANLAŞILDI
        Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.

        10 GÜN İÇİNDE ORTAK HÜKÜMET PROGRAMLARINA ONAY VERİLECEK
        Öte yandan Angela Merkel'in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.
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        Haberler Dünya Türk düşmanı Cem Özdemir Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak
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