Türk düşmanı Cem Özdemir Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak

Hükümet konusunda varılan anlaşmanın ardından sıra bakanlıkların dağıtımına geldi.
TARIM BAKANLIĞINA TANIDIK BİR İSİM
Alman Bild gazetesi de, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu.
Hükümet konusunda varılan anlaşmanın ardından sıra bakanlıkların dağıtımına geldi.
TARIM BAKANLIĞINA TANIDIK BİR İSİM
Alman Bild gazetesi de, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu.
CEM ÖZDEMİR ÜZERİNDE ANLAŞILDI
Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.
10 GÜN İÇİNDE ORTAK HÜKÜMET PROGRAMLARINA ONAY VERİLECEK
Öte yandan Angela Merkel'in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.