Hecoin battı! Geride binlerce mağdur bıraktı...

Kripto para Hecoin, battı. Geriye binlerce mağdur bıraktı. Şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı. Hecoin şirketi, sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklâm yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı. Tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi. Önceki gece ise hisseleri sıfırı gördü. 400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düştü. Sosyal medyadan binlerce kişi, tepki gösterdi.
- Dünya
- 25.11.2021 Gazete