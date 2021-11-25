Gelecekten geliyorlar! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim?

Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi olan Börü 2039'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Türk yapımı dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav'ın hikayesi anlatılacak. Oyuncular arasında Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın başrol olarak yer alıyor. Murat Arkın dizide Kemal Boratav karakterini canlandıracak. Peki; Börü 2039 ne zaman yayınlanacak (çıkacak)? Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne?
BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE?
Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.
Oyuncuları;
Murat Arkın,
Fatih Çetintaş,
Serkan Çayoğlu,
Emir Benderlioğlu,
Ahmet Pınar
Ozan Ağaç
Cenay Türksever