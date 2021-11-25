Avrupa kapanıyor! Almanya’da 66 bin 884’lük rekor vaka

Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 vaka tespit edildi. Bu rakam, 2 yıllık Coronavirüs vakaları arasında en yükseği olarak kayıtlara geçti.
Aynı gün 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 99 bin 768'e yükseldi. Geçen yıl 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk ülkede halkın yüzde 68'inin iki kez aşı olduğu belirtildi. Adeta sıkıyönetim ilan edildi. 16 eyalette Noel pazarları gibi büyük etkinliklerine son verildi. Aşısızların spor ve eğlence tesislerine girmelerine yasak getirildi.
DÜNYADA SON DURUM
Hollanda: Vakalar arttı, hastanelerde yer kalmadı.
ABD: 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı.
Fransa: 24 saatte 30 bin 454 yeni vaka tespit edildi.
Rusya: Vaka sayısı 34 binin altında.
Latin Amerika: 24 saatte Brezilya'da 284, Meksika'da 326, Kolombiya'da 50, Arjantin'de 33, Peru'da 13 ve Şili'de 12 kişi öldü.
Aynı gün 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 99 bin 768'e yükseldi. Geçen yıl 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk ülkede halkın yüzde 68'inin iki kez aşı olduğu belirtildi. Adeta sıkıyönetim ilan edildi. 16 eyalette Noel pazarları gibi büyük etkinliklerine son verildi. Aşısızların spor ve eğlence tesislerine girmelerine yasak getirildi.
DÜNYADA SON DURUM
Hollanda: Vakalar arttı, hastanelerde yer kalmadı.
ABD: 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı.
Fransa: 24 saatte 30 bin 454 yeni vaka tespit edildi.
Rusya: Vaka sayısı 34 binin altında.
Latin Amerika: 24 saatte Brezilya'da 284, Meksika'da 326, Kolombiya'da 50, Arjantin'de 33, Peru'da 13 ve Şili'de 12 kişi öldü.