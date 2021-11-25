Al sana Alman disiplini: Almanya'nın demiryolları şirketi Deutsche Bahn'ın milyarlık vurgunu ortaya çıktı

Financial Times'ın iddialarına göre vurgunu ortaya çıkaran çalışanlar üst yönetimi suçlarken, projelerde fazladan ve gereği olmayan işlerin çalışma programına eklenerek komisyon aldıklarını ve bu yolla proje bedelinin 600 milyon euro artırıldığı iddia edildi.

2,5 MİLYAR OLARAK BAŞLAYAN PROJE'NİN 10 MİLYAR EURO'YA KADAR ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Başlangıç maliyeti 2,5 milyar Euro olan projenin çalışmalara başlandıktan sonra çıkarılan ek işlerle 8,2 milyar euroya yükseltildiği ifade edilirken iddiayı ortaya atan çalışanlar ise proje bedelinin 10 milyar euroya kadar çıkartıldığını tahmin ediyor.