Ünlü kahve zinciri Starbucks'ta panik: "Binlerce kişi Hepatit A kapmış olabilir"

Camden County yönetiminden Dan Keashen ise şöyle konuştu:

Starbucks şubesi günde ortalama 600 müşterisi olduğunu bildirdi. Bunlardan bazıları günde birkaç kez gidip geliyor. Ancak muhtemelen binlerce kişinin virüse maruz kaldığını düşünüyoruz.

Yetkililer, 4-6 Kasım ve 11-13 Kasım'da şubeyi ziyaret eden herkesin mümkün olan en kısa sürede aşı olmasını istedi. Virüsle temastan en geç 14 gün sonra aşı yaptırılmasının gerektiği açıklandı.

Aşılamayı kolaylaştırmak için cuma ve cumartesi bölgede bir aşı merkezi açıldı. Şimdiye kadar Starbucks çalışanları dahil 800 kişi aşı yaptırırken, aşı merkezi yarın bir kez daha kurulacak.

Washington Post, virüse maruz kalanlar arasında henüz hiç kimsenin testinin pozitif çıkmadığını bildirdi.

"Herkesin güvende ve sağlıklı olmasını sağlamak önceliğimiz" diyen Nwako, virüse maruz kalma ihtimali olan herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.