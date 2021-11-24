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    • Dünya
    • 25.11.2021 04:56
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    • 25.11.2021 04:57
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    Kolombiya'da isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 10 ton kokain ele geçirildi

    Kolombiya'da yetkililer ve güvenlik güçleriyle Ekvador sınırındaki Samaniego kasabasında bulunan iki laboratuvara baskın düzenlendi. Silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait olduğu tespit edilen 10 ton kokain ele geçirildi. İşte haberin tüm detayları...

    AA
    Kolombiya’da yılın en büyük uyuşturucu operasyonu!

    Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 10 ton kokain ele geçirildi.

    Yetkililer, güvenlik güçlerinin, ülkenin Ekvador sınırındaki Samaniego kasabasında, iki laboratuvara baskın düzenlediğini bildirdi.

    YILIN EN BÜYÜK OPERASYONU
    Savunma Bakanı Diego Molano basına yaptığı açıklamada, ordu, polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda bu yılki en büyük kokain operasyonuna imza atıldığını belirterek "ELN'ye ait iki laboratuvarda piyasa değeri 300 milyon dolar 10 ton kokaine el konuldu." ifadesini kullandı.

    Uyuşturucunun ELN tarafından teslim alındıktan sonra Orta Amerika ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarılacağı bilgisi paylaşıldı. Kolombiya ve Ekvador, bölgenin en önemli koka üreticisi ülkelerinden biri olarak geçiyor.

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    Haberler Dünya Kolombiya'da isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 10 ton kokain ele geçirildi
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