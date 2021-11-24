Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi! Hayvanseverler tepkili

Avustralya, insanlar için karantina uygulamalarını yavaş yavaş hafifletirken, kediler için şaşırtan bir kısıtlama kararı alındı. Ülke genelinde birçok şehir, yerel vahşi yaşamı korumak ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmek için evcil hayvanlara 24 saat sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
HAYVANSEVERLER TEPKİLİ
Bazı bölgeler evcil hayvanlar için sadece gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi, sokaktaki hayvanların sahiplerine para cezaları verilirken uygulama hayvan severlerin tepkisine neden oluyor.
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