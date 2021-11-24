Almanya'da Angela Merkel dönemi sona erdi! İşte yeni koalisyon

Protokolü açıklayan Olaf Scholz, 5 Aralık'ta yeni kabineyi açıklayarak başbakan olarak göreve başlayacak.

MERKEL'İN GÖREVİ BİTTİ

Koalisyon görüşmeleri sonrası Almanya'da Yeşiller Partisi'nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck'in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner'in Ekonomi Bakanı ve SDP'den Christine Lambrecht'in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.