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    • Dünya
    • 24.11.2021 19:31
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    • 24.11.2021 19:44
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    Almanya'da Angela Merkel dönemi sona erdi! İşte yeni koalisyon

    26 Eylül’de Almanya’da yapılan genel seçimlerin ardından merakla beklenen karar açıklandı. Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'in koalisyon görüşmeleri sonuçlandı. 3 parti koalisyon protokolünü duyurdu ve Almanya'da Merkel dönemi resmen bitmiş oldu.

    Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerinden ardından beklenen karar açıklandı.

    SPD, FDP ve Yeşiller'in koalisyon görüşmeleri sona erdi ve bugün koalisyon protokolü duyuruldu.

    Protokolü açıklayan Olaf Scholz, 5 Aralık'ta yeni kabineyi açıklayarak başbakan olarak göreve başlayacak.

    MERKEL'İN GÖREVİ BİTTİ
    Koalisyon görüşmeleri sonrası Almanya'da Yeşiller Partisi'nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck'in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner'in Ekonomi Bakanı ve SDP'den Christine Lambrecht'in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.
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        Haberler Dünya Almanya'da Angela Merkel dönemi sona erdi! İşte yeni koalisyon
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