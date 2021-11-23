Venezuela'da yerel seçimleri Maduro'nun iktidar partisi kazandı!

Venezuela'da 21 Kasım'da yapılan bölgesel ve yerel seçimlerin kazananı, ülkedeki 23 eyaletten 20'sinden zaferle ayrılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun partisi oldu.
Venezuela halkı, 23 vali, 335 belediye başkanı ve 2 bin 471 belediye meclis üyesi seçmek amacıyla yoğun güvenlik önlemleri altında oyunu kullandı.
Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan son açıklamaya göre, oyların yüzde 99,20'sinin sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Karakas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sinden zaferle çıktı.
Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) ittifakı olarak seçimlere giren iktidar partisi, ayrıca kesinleşen 335 belediye başkanlığının 205'ini kazandı.
Muhalif partiler ise 4 yıllık boykotun ardından Demokratik Birlik Masası (MUD) şeklinde katıldığı seçimlerde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Zuila olmak üzere 3 eyalette başarılı olmasının yanı sıra 117 belediye kazandı.
CNE, 2 eyalet ile 13 belediyenin hangi partiler tarafından kazanıldığının henüz kesinleşmediğini, kontrollerin devam ettiğini bildirdi.
SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 42,26
Ülkede kayıtlı 21 milyon 159 bin 846 seçmenden sadece 8,1 milyonunun oy kullandığı sandıkta katılım oranının yüzde 42,26 olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
Veri Analisti Prof.Dr. Luis Vicente Leon, sonuçların küçük sürprizler dışında beklenildiği gibi çıktığını belirterek, "Seçimlere katılım, anketlerde paylaşılan aralıklar içindedir. Sonuçlar muhalefetin üç parçaya bölündüğünü gösteriyor. İleride muhalefet içi ciddi çekişmeler çıkabilir." ifadesini kullandı.
Seçimlerde muhalefet adına ülkenin önemli eyaletlerinden Zulia'da galip gelen başkan adayı Manuel Rosales, "Bugün demokrasi kazandı ve uzlaşı galip geldi." dedi.