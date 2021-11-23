Venezuela'da yerel seçimleri Maduro'nun iktidar partisi kazandı!



BATI MAŞASINDAN SKANDAL SÖZLER

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ise 21 Kasım seçimlerinin Maduro'yu hiçbir şekilde meşrulaştırmayacağını öne sürerek, "Diktatör ayrılana kadar pes etmeyeceğiz. Demokrasimizi kurtarmak için mücadeleyi birleştirmeliyiz ve krizin çözümü için ulusal kurtuluş anlaşmasını teşvik etmeliyiz." dedi.

YAPTIRIMLARIN KALKMA ÜMİDİ

Uzun zamandan bu yana ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela'da, seçime katılan gözlemcilerin raporlarını sunmasının ardından yaptırımların ve el konulan ülke varlıklarının yeniden tartışmaya açılacağı düşünülüyor.