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    • Dünya
    • 23.11.2021 16:15
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    • 23.11.2021 16:30
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    Rusya'dan gündemi rahatlatan açıklama: Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyoruz

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın herhangi birine saldırmaya yönelik bir plan hazırlamadığını savunarak, "Rusya'nın kimseye saldırmayacağını ve saldırgan planları olmadığını defalarca dile getirdik." dedi. Haberin detayları...

    AA
    Rusya: Ukrayna’ya saldırmayı planlamıyoruz

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

    "İNCE BİR AYRIMDIR"

    ABD ve Ukrayna basınında, Rusya'nın saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaların yer aldığına işaret eden Peskov, "Biz ise Ukrayna'nın saldırı hazırlığında olduğunu söylüyoruz. Bu, doğru anlaşılması ve yorumlanması gereken ince bir ayrımdır." dedi.

    "RUSYA'NIN SALDIRGAN PLANLARI OLMADIĞINI DEFALARCA DİLE GETİRDİK"

    Peskov, Rusya'nın herhangi birine saldırmaya yönelik bir plan hazırlamadığını savunarak, "Rusya'nın kimseye saldırmayacağını ve saldırgan planları olmadığını defalarca dile getirdik. Aksini iddia etmek ve ülkemizdeki Rus askerlerinin manevralarını bu tür planlarla ilişkilendirmek son derece yanlıştır." diye konuştu.

        Ukrayna'nın Donbas'a yönelik adımlarından ötürü ise endişe duyduklarını anlatan Peskov, "Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme sağlanamaması, Avrupa'daki gergin durumu körüklemektedir." ifadelerini kullandı.

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