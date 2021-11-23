Rusya'dan gündemi rahatlatan açıklama: Ukrayna'ya saldırmayı planlamıyoruz

ABD ve Ukrayna basınında, Rusya'nın saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaların yer aldığına işaret eden Peskov, "Biz ise Ukrayna'nın saldırı hazırlığında olduğunu söylüyoruz. Bu, doğru anlaşılması ve yorumlanması gereken ince bir ayrımdır." dedi.

"RUSYA'NIN SALDIRGAN PLANLARI OLMADIĞINI DEFALARCA DİLE GETİRDİK"