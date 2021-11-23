Pandemi, Avrupa’da tırmandı! Avusturya’da sokağa çıkma yasağı başladı (Dünya haberleri)

Avusturya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen 10 günlük sokağa çıkma yasağı, dün başladı. Viyana'da meydanlar boş kaldı. Yasak kapsamında temel ihtiyaçları bile karşılamayan tüm mağaza ve dükkanların kapalı olması kararı alındı. Evden çalışması istenen Avusturya halkına, yalnızca acil durumlarda dışarı çıkma izni verildiği açıklandı.

ELEKTRİKLİ UÇAK İÇİN 70 BİN SİPARİŞ

Britanyalı lüks araç ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, tam elektrikli uçağı Spirit of Innovation'ın hız rekoru kırdığını açıkladı. Spirit of Innovation, testlerde 3 kilometrelik mesafede saatte 555,9 kilometre yol kat ettiği anlatıldı. Fiyatı 186 bin sterlin olan uçaktan şimdiye kadar tam 70 bin adet sipariş alındığı ortaya çıktı.

KATEKULLİ!

BBC'nin başarılı muhabiri Kate Mitchell, Kenya'nın başkenti Nairobi'de kaldığı otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın cinayet olduğu belirlendi. Saldırıyı Eş Şebab örgütü üstlendi. Nedeni ise belirtilmedi.