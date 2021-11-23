Pandemi, 40 yıl hatırı olan kahveyi de etkiledi! Sektör yüzde 26 geriledi

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG, pandemi döneminde kahve sektörünü inceledi. En büyük iki küresel kahve perakendesinden ABD'de dükkanların satışları, 11.5 milyar dolar düşüş kaydetti. 36 milyar dolar olan piyasa değerleri yüzde 24 oranında indi. İngiltere'de ise satışlardaki kayıp 2 milyar poundu geçti. Orta Doğu ve Çin'deki kahve fiyatları, yüksek yaşam tarzıyla birlikte yükselişe geçti. Avrupa'da organik kahveye talebin arttığı gözlendi. İstanbul'da kahve fiyatlarının ortalama 15 lira olduğu belirtildi.

ORTA BOY BİR AMERICANO'NUN FİYATI BAZI ŞEHİRLERDE ŞÖYLE:

İSTANBUL: 1.41 dolar

KOPENHAG: 6.24 dolar

DOHA: 6.40 dolar

ROMA: 0.99 dolar

ZÜRİH: 4.98 dolar

MILANO: 1.33 dolar

LIZBON: 0.74 dolar

MOSKOVA: 4.31 dolar

YENİ DELHİ: 1.52 dolar

KAHİRE: 1.36 dolar

DUBAI: 5.70 dolar

SAO PAULO: 1.50 dolar

ŞANGAY: 4.60 dolar

LAGOS: 0.62 dolar