Pandemi, 40 yıl hatırı olan kahveyi de etkiledi! Sektör yüzde 26 geriledi

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG, pandemi döneminde kahve sektörünü inceledi. En büyük iki küresel kahve perakendesinden ABD'de dükkanların satışları, 11.5 milyar dolar düşüş kaydetti. 36 milyar dolar olan piyasa değerleri yüzde 24 oranında indi. İngiltere'de ise satışlardaki kayıp 2 milyar poundu geçti. Orta Doğu ve Çin'deki kahve fiyatları, yüksek yaşam tarzıyla birlikte yükselişe geçti. Avrupa'da organik kahveye talebin arttığı gözlendi. İstanbul'da kahve fiyatlarının ortalama 15 lira olduğu belirtildi.
ORTA BOY BİR AMERICANO'NUN FİYATI BAZI ŞEHİRLERDE ŞÖYLE:
İSTANBUL: 1.41 dolar
KOPENHAG: 6.24 dolar
DOHA: 6.40 dolar
ROMA: 0.99 dolar
ZÜRİH: 4.98 dolar
MILANO: 1.33 dolar
LIZBON: 0.74 dolar
MOSKOVA: 4.31 dolar
YENİ DELHİ: 1.52 dolar
KAHİRE: 1.36 dolar
DUBAI: 5.70 dolar
SAO PAULO: 1.50 dolar
ŞANGAY: 4.60 dolar
LAGOS: 0.62 dolar