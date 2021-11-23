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    Pandemi, 40 yıl hatırı olan kahveyi de etkiledi! Sektör yüzde 26 geriledi

    Pandemi, 40 yıl hatırı olan kahveyi de etkiledi. Sektör, yüzde 26 geriledi. En pahalı kahvenin Katar’da satıldığı belirlendi. KPMG Türkiye Gıda ve İçecek Sektör Lideri Banu Kürk, "Araştırma sonuçlarına baktığımızda, tüketicinin pandemi ile birlikte tek kişilik kahve makinelerine talebin arttığı gözlendi" dedi.

    Acı kahve!

    Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG, pandemi döneminde kahve sektörünü inceledi. En büyük iki küresel kahve perakendesinden ABD'de dükkanların satışları, 11.5 milyar dolar düşüş kaydetti. 36 milyar dolar olan piyasa değerleri yüzde 24 oranında indi. İngiltere'de ise satışlardaki kayıp 2 milyar poundu geçti. Orta Doğu ve Çin'deki kahve fiyatları, yüksek yaşam tarzıyla birlikte yükselişe geçti. Avrupa'da organik kahveye talebin arttığı gözlendi. İstanbul'da kahve fiyatlarının ortalama 15 lira olduğu belirtildi.

    ORTA BOY BİR AMERICANO'NUN FİYATI BAZI ŞEHİRLERDE ŞÖYLE:
    İSTANBUL: 1.41 dolar
    KOPENHAG: 6.24 dolar
    DOHA: 6.40 dolar
    ROMA: 0.99 dolar
    ZÜRİH: 4.98 dolar
    MILANO: 1.33 dolar
    LIZBON: 0.74 dolar
    MOSKOVA: 4.31 dolar
    YENİ DELHİ: 1.52 dolar
    KAHİRE: 1.36 dolar
    DUBAI: 5.70 dolar
    SAO PAULO: 1.50 dolar
    ŞANGAY: 4.60 dolar
    LAGOS: 0.62 dolar

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    Haberler Dünya Pandemi, 40 yıl hatırı olan kahveyi de etkiledi! Sektör yüzde 26 geriledi
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