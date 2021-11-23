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    • Dünya
    • 23.11.2021 10:49
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    • 23.11.2021 11:14
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    ABD’li Müslüman lider Malcolm X’in kızı El-Hajj Malik El-Shabazz evinde ölü bulundu

    ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden El-Hajj Malik El-Shabazz (Malcolm X)’ın kızı Malikah Şahbaz’ın dairesinde ölü bulunduğu belirtildi. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Şahbaz’ıın cansız bedenini kızı buldu. Haberin detayları...

    ABD’li Müslüman lider Malcolm X’in kızı ölü bulundu

    ABD'de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu.

    ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

    56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu.

    ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.

    Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi.

    Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

    Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.

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    Haberler Dünya ABD’li Müslüman lider Malcolm X’in kızı El-Hajj Malik El-Shabazz evinde ölü bulundu
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