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    • Dünya
    • 22.11.2021 15:58
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    • 22.11.2021 16:35
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    Yunanistan'ın yeni Türkiye korkusu açığa vurdu! Yunan yazar isyan etti: Bu gidişle iflas edeceğiz ne yapalım nükleer silah mı alalım?

    Doğu Akdeniz'de sürekli olarak provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan, SİHA'lardan korktuğu için bütçesini zorlayarak birçok ülke ile silah anlaşmasına girdi. Son olarak Türkiye ve İspanya arasındaki gemi anlaşmasını gören Yunanistan'da konuyu köşesine taşıyan bir yazar, “Bu silah rekabetine devam edersek ülke iflas edecek. Türkiye, uçak gemisi satın aldı. Karşılık olarak ne yapalım? Nükleer silah mı sipariş edeceğiz?” dedi. Öte yandan Bakan Akar da Yunanistan'ın tahriklerine sert tepki gösterdi.

    Türkiye'nin İspanya'da ile yaptığı gemi anlaşması Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" sözlerine yer vermişti.

    "İFLAS EDECEĞİZ"
    News24/7 sitesi yazarı Yunan gazeteci George Karelya, "Yunanistan-Fransa, İspanya-Türkiye: Silah Rekabeti İflasa Yol Açıyor" başlıklı bir haber yayımladı. Yazıda korkularını açıkça dile getiren Karelya, "Fransa ile yaptığımız savaş uçakları anlaşmasına karşı Türkiye savaş uçağı yaparak cevap verdi. Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan bu silahlanma yarışı ekonomimizi iflasa sürükleyecek" sözlerine yer verdi.

    TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ FARK EDİLMEDİ
    Fransa ile yapılan dev anlaşmanın sevincine boğulup Türkiye'nin hamlelerini göremediklerini söyleyen yazar, "Türkiye'yi uyuyor sandık, ancak yanılmışız. Bu anlaşmaya karşılık vereceğimizi söyleyenler dinlenmedi" sözlerine yer verildi.

        "NÜKLEER SİLAH MI SİPARİŞ EDELİM?"
        Yazının devamında Türkiye'nin çok sert bir tepki gösterdiğini belirten Karelya, "Bu silahlanma yarışı nereye varacak? Biz uçak ve fırkateyn aldık, Türkiye ise uçak gemisi yapıyor. Türkiye Avrupa'ya silah satmaya istekli. Bundan sonra ne gelecek? Nükleer silah mı sipariş edelim?" dedi.

        BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
        Öte yandan Yunanistan'ın provokatif eylemlerine tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz bu şekilde davranırken Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor.

        Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

            Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığını dile getiren Bakan Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor ancak Yunan sahil güvenliğinin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmelerini, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır.

            Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakarlık, ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Dünya Yunanistan'ın yeni Türkiye korkusu açığa vurdu! Yunan yazar isyan etti: Bu gidişle iflas edeceğiz ne yapalım nükleer silah mı alalım?
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