Yunanistan'ın yeni Türkiye korkusu açığa vurdu! Yunan yazar isyan etti: Bu gidişle iflas edeceğiz ne yapalım nükleer silah mı alalım?

Türkiye'nin İspanya'da ile yaptığı gemi anlaşması Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" sözlerine yer vermişti.