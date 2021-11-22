Rusya, Ukrayna'daki gelişmelerden tedirgin: Bu kışkırtmalar önemli ölçüde artıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının Ukrayna konusundaki sorularını yanıtladı.

Almanya ve Fransa'nın Minsk anlaşmalarına yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "Berlin ve Paris'in Minsk anlaşmalarını desteklemek istememeleri ve Kiev yönetiminin kabul edilemez eylemlerini mümkün olan her şekilde savunmak ve haklı çıkarmak istemelerindeki inattan ötürü çok endişeliyim." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yeni bir zirve için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Lavrov, söz konusu görüşmede Ukrayna konusunun da gündemde olacağını ifade etti.