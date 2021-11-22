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    • Dünya
    • 22.11.2021 22:40
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    • 22.11.2021 22:52
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    Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubuna yan etkisi var mı? İşte virüsten koruma oranı

    Dünyada koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken 12-15 yaş grubu üzerinde de çalışmalar başladı. Çocuklar üzerinde yapılan aşılamalar sonrası aşının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.

    AA
    12-15’te tam etki!

    Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu açıklandı.

    YÜZDE 100 ÖNLÜYOR
    Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

    CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI
    Şirket, 3'üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

    Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

    Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

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    Haberler Dünya Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubuna yan etkisi var mı? İşte virüsten koruma oranı
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