Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubuna yan etkisi var mı? İşte virüsten koruma oranı

Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu açıklandı.
YÜZDE 100 ÖNLÜYOR
Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.
CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI
Şirket, 3'üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.