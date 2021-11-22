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    • Dünya
    • 23.11.2021 06:49
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    • 23.11.2021 08:17
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    Bulgaristan’da felaket: Trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü

    Son dakika haberi! Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

    AA
    Bulgaristan’da felaket! 46 kişi yanarak can verdi

    NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

    "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

    Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

    Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

    Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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