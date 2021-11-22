Almanya Sağlık Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Ya aşılanacağız ya öleceğiz

Bir başka konuyu ise aylardan beri anlattığını dile getiren Spahn, "Bu kışın sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen ya aşılanmış ya iyileşmiş veya ölmüş olacak. Bu, zaman zaman kinayeli bir şekilde söylendi ama gerçekten durum bu. Çok bulaşıcı delta varyantı ile bu çok olasıdır. Bu nedenle aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.