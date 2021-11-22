Almanya Sağlık Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Ya aşılanacağız ya öleceğiz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki dördüncü dalgayı kırmak için herkese aşı olma çağrısında bulundu.
Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bu salgında genel bir aşı zorunluluğu getirilmesine kuşkulu yaklaştığının bilindiğini belirtti.
Aşı zorunluluğu konusunda ülkede yapılan tartışmayı eleştiren Spahn, aşı zorunluğu getirilip getirilmeyeceği sorusunun şu anda cevap verilmesi gereken acil bir soru olmadığını ifade etti.
Spahn, ülkenin güneyinde hastanelerin dolduğu ve bu durumun adım adım ülkenin batısına doğru ilerleyeceği uyarısında bulunarak, şimdi temas kısıtlanması, devletin kararlı davranması ve takviye aşıların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.