Roma’daki Villa Aurora açık artırmada: Açılış fiyatı 547 milyon dolar





Sanat tarihçisi Claudio Strinati "19. yüzyılda bina hasar gördü. Altı katlı bina, aynı zamanda çalışmaları sanatçının adı içgüdüsel şiddet tasvirleriyle eş anlamlı hale gelen Caravaggio tarafından yapılan bir yağlı boya duvar resmi de dahil olmak üzere sayısız sanat eserine ev sahipliği yapıyor.