Roma’daki Villa Aurora açık artırmada: Açılış fiyatı 547 milyon dolar

İtalyan Ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'ya büyük saygı. Ünlü ressamın tek tavan resmine sahip olan Roma'daki Villa Aurora, 547 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkacak.
"La Dolce Vita" filminin yönetmeni Federico Fellini'nin anıtlaştırdığı ikonik cadde Via Veneto'ya bir taş atımı uzaklıkta bulunan Villa Aurora, toplam 2 bin 800 metrekarelik bir alan kaplıyor. 11 odaya sahip olan bu özel villanın bu kadar yüksek fiyata satılacak olmasının nedeni elbette Caravaggio'nun resmini tavanında taşıması.
Sanat tarihçisi Claudio Strinati "19. yüzyılda bina hasar gördü. Altı katlı bina, aynı zamanda çalışmaları sanatçının adı içgüdüsel şiddet tasvirleriyle eş anlamlı hale gelen Caravaggio tarafından yapılan bir yağlı boya duvar resmi de dahil olmak üzere sayısız sanat eserine ev sahipliği yapıyor.