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    • Dünya
    • 19.11.2021 08:59
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    • 19.11.2021 09:04
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    SON DAKİKA: ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar

    Son dakika haberleri... ABD'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını dillerine dolayan ve bu nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD deşifre oldu. ABD'nin Rusya'nın ikinci en büyük silah müşterisi olduğu ortaya çıktı. Rus gümrük verilerine göre ABD dahil altı NATO ülkesi, Türkiye’nin tek dolarlık işlem yapmadığı bu yılın ilk sekiz ayında Rusya’dan silah satın almış.

    ABD’nin Rusya-Türkiye ikiyüzlülüğü

    Bir yandan Türkiye'nin Moskova'dan Silah alımına şiddetle karşı çıkan Washington, diğer yandan rakibi ile iş tutmuş. Rusya'nın bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği silah ihracatına ilişkin rapor, ikinci en büyük müşterinin ABD olduğunu ortaya koydu.

    Rus RBC Haber ajansının aktardığı Gümrük İdaresi'nin resmi raporuna göre, 2021yılının ilk sekiz ayında silah satışında Moskova'nın bir numaralı müşterisi Afrika ülkesi Cezayir oldu. Rusya'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma malzemesi satın alan Cezayir'i ABD izliyor, ancak listede alım tutarı gizli tutulmuş.

    RUS MALI FÜZE MOTURU
    Hürriyet'teki habere göre; silahlar normal ürünler gibi açık değil, ne oldukları gizli kalacak şekilde "SSSS" gümrük kodunu aldığı için Amerika'nın hangi silahları satın aldığı raporda netlik kazanmadı.

        Ancak askeri uzmanlar raporlara yansımayan detaylara ilişkin bilgi verdi. Buna göre ABD'nin Rusya'dan satın aldığı askeri nitelikteki en önemli malzeme füze motorları oldu.

        ABD, roketlerinde Rus RD-180 füze motorlarını kullanıyor. İkinci önemli harcama kalemini ise Kalaşnikof tüfekleri ve tank savar silahlar oluşturdu.

        Ayrıca ABD'nin her yıl Rusya'dan milyonlarca adet mermi ithal ettiği biliniyor. Rusya Federal Gümrük İdaresi raporu, Türkiye'nin son sekiz ayda tek bir dolarlık silah alımı yapmadığını gösteriyor.

            BEŞ NATO ÜYESİ DAHA LİSTEDE
            Ankara S-400 sistemi alımından ötürü ABD'nin yaptırımlarına maruz kalırken, söz konusu dönemde listede 5 başka NATO ülkesinin adı daha yer aldı. Bunlar sırasıyla Almanya, İngiltere, Estonya, Çekya ve Hollanda. NATO ülkeleri dışında Rusya'dan yüklü silah alımı yapan diğer ülkeler Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

            Kremlin Sarayı'nın dış ülkelerle askeri işbirliği servisinin yöneticisi Dmitriy Şugayev, daha önce yaptığı bir açıklamada yabancı ülkelerin en çok hava savunma sistemleri "S-400" ile "Pantsir-S1" ile ilgilendiklerini söylemişti.

            Bunun ardından ise askeri uçak ve helikopterler geliyor. Rusya'nın silah ihracatının yarıdan fazlasını hava araçları oluşturuyor.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar
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