SON DAKİKA: ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar

Bir yandan Türkiye'nin Moskova'dan Silah alımına şiddetle karşı çıkan Washington, diğer yandan rakibi ile iş tutmuş. Rusya'nın bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği silah ihracatına ilişkin rapor, ikinci en büyük müşterinin ABD olduğunu ortaya koydu.
Rus RBC Haber ajansının aktardığı Gümrük İdaresi'nin resmi raporuna göre, 2021yılının ilk sekiz ayında silah satışında Moskova'nın bir numaralı müşterisi Afrika ülkesi Cezayir oldu. Rusya'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma malzemesi satın alan Cezayir'i ABD izliyor, ancak listede alım tutarı gizli tutulmuş.
RUS MALI FÜZE MOTURU
Hürriyet'teki habere göre; silahlar normal ürünler gibi açık değil, ne oldukları gizli kalacak şekilde "SSSS" gümrük kodunu aldığı için Amerika'nın hangi silahları satın aldığı raporda netlik kazanmadı.