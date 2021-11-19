SON DAKİKA: ABD ikiyüzlülüğü! S-400'e karşı Türkiye'ye yaptırım uyguladılar Rusya'dan silah aldılar

BEŞ NATO ÜYESİ DAHA LİSTEDE

Ankara S-400 sistemi alımından ötürü ABD'nin yaptırımlarına maruz kalırken, söz konusu dönemde listede 5 başka NATO ülkesinin adı daha yer aldı. Bunlar sırasıyla Almanya, İngiltere, Estonya, Çekya ve Hollanda. NATO ülkeleri dışında Rusya'dan yüklü silah alımı yapan diğer ülkeler Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.