Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin haritalı pozu Yunan’ın zoruna gitti: Kışkırtıcı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi.

İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Başkan Erdoğan'a hediye etti.

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Yunan basınını rahatsız etti.

Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, harita ile verilen pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.