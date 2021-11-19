Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alman Kontes Karlotta Liebenstein'in 500 milyon dolar miras bırakmıştı! Gunther, gününü gün ediyor

    Alman Kontes Karlotta Liebenstein’in 500 milyon dolar miras bıraktığı köpeği Gunther, Madonna’nın villasında gününü gün ediyor. Yatak odası deniz manzaralı, kırmızı kadife yatağında keyif yapmak ise en büyük zevki. Yan komşusu Sylvester Stallone.

    Dog zengin

    Alman Kontes Karlotta Liebenstein, 1992 yılında hayatını kaybetti. Yaklaşık 500 milyon dolarlık servetini, çok sevdiği köpeği Gunther 3'e bıraktı. Bir vakıf tarafından yönetilen para, köpeğin her türlü ihtiyacı için harcandı.

    Gunter 3 ölünce, servet Gunther 4'e kaldı. Dünyanın en zengin hayvanı unvanını alan Gunter 4 adında bir de holding kuruldu. Köpeğin rahat etmesi için pop yıldızı Madonna'nın sattığı villa, 7.5 milyon dolara alındı.

    MİAMİ'DE YAŞIYOR
    Gunter 4, canı sıkıldığında özel jetiyle Milan ve Bahamalara gidiyor. Sabahları havyar, öğlen bonfile, akşam daha hafif atıştırmalıklarla günü geçiriyor. Yatak odası deniz manzaralı, kırmızı kadife yatağında keyif yapmak ise en büyük zevki. Yan komşusu Sylvester Stallone.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ankara’da apartmanda patlama
    Haberler Dünya Alman Kontes Karlotta Liebenstein'in 500 milyon dolar miras bırakmıştı! Gunther, gününü gün ediyor
        SON DAKİKA